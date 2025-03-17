  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Австралии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Австралии

Автоспорт

Великолепный старт сезона

Ферстаппен прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Австралии

Фото: Auto Review

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление в гонке Грани-при Австралии.

"Это была тяжелая гонка. В конце у Ландо был момент в шестом повороте, потому смог приблизиться и получил DRS. Последние круги были веселыми, мы хорошо боролись, но я рад и второму месту. Мы набрали много очков, достойно начали сезон.

Когда начался дождь, можно было запаниковать, но я остался на трассе и думал, что это верное решение. Но даже если бы мы остановились раньше, мы бы все равно были вторыми.

Машина примерно такая, которую я ожидал. В начале у нас вроде бы был темп. В любом случае я набрал здесь на 18 очков больше, чем в прошлом. Это уже здорово" – сказал гонщик.

Рассел: Завоевать третье место в первой гонке – это отлично

По теме
yellow-arrow
Рассел: Завоевать третье место в первой гонке – это отлично
yellow-arrow
Леклер – о Гран-при Австралии: Мы определенно упустили возможность
yellow-arrow
Хэмилтон прокомментировал первую гонку в составе Феррари
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости