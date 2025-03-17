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Ферстаппен прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Австралии
Великолепный старт сезона
Фото: Auto Review
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление в гонке Грани-при Австралии.
"Это была тяжелая гонка. В конце у Ландо был момент в шестом повороте, потому смог приблизиться и получил DRS. Последние круги были веселыми, мы хорошо боролись, но я рад и второму месту. Мы набрали много очков, достойно начали сезон.
Когда начался дождь, можно было запаниковать, но я остался на трассе и думал, что это верное решение. Но даже если бы мы остановились раньше, мы бы все равно были вторыми.
Машина примерно такая, которую я ожидал. В начале у нас вроде бы был темп. В любом случае я набрал здесь на 18 очков больше, чем в прошлом. Это уже здорово" – сказал гонщик.
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