ФИА может ужесточить борьбу с мини-DRS уже на Гран-при Китая

Международная автомобильная федерация (ФИА) намерена детальнее изучить момент с соблюдением выполнения своей директивы относительно работы так называемой пассивной системы DRS. По информации Autoracer, после Гран-при Австралии команды получили новое распоряжение относительно "мини-DRS", которое вступит в силу уже на Гран-при Китая – втором этапе нынешнего сезона.

Отмечается, что если раньше при испытаниях допускалось возникновение щели между закрылком DRS и основной плоскостью крыла не более чем в 2 мм, то теперь – только 0,5 мм.

При этом Autoracer подчёркивает, что ФИА предприняла этот шаг не против какой-либо конкретной команды, а, скорее, в рамках борьбы со всеобщей проблемой злоупотребления с «мини-DRS».

Напомним, что Гран-при Китая состоится с 21 по 23 марта.