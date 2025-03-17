Льюис Хэмилтон стал одним из худших дебютантов Феррари в XXI веке

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал одним из худших дебютантов в составе "Феррари" в XXI веке, заняв 10-е место на Гран-при Австралии.

Результаты гонщиков "Феррари" в дебютном Гран-при в XXI веке:

1. Кими Райкконен (2007 год) — победа на Гран-при Австралии.

2. Фернандо Алонсо (2010) — победа на Гран-при Бахрейна и дубль — Фелипе Масса финишировал вторым.

3. Рубенс Баррикелло (2000) — второе место на Гран-при Австралии и победный дубль, так как Михаэль Шумахер приехал первым.

4. Себастьян Феттель (2015) — третий в Австралии.

5. Шарль Леклер (2019) — пятое место в Австралии.

6. Оливер Берман (2024) — седьмой на Гран-при Саудовской Аравии. Гонка в Аравии была не дебютной в сезоне, но Берман вышел на замену Карлосу Сайнсу, которому удаляли аппендикс, и считается дебютантом.

7. Карлос Сайнс (2021) — восьмой на Гран-при Бахрейна.

8. Джанкарло Физикелла (2009) — девятое место на Гран-при Италии 2009 года. Заменил Фелипе Массу из-за полученной травмы в Венгрии.

9. Фелипе Масса (2006) — девятый в Бахрейне.

9. Льюис Хэмилтон (2025) — десятое место в Австралии.

10. Лука Бадоер (2009) — 17-е место на Гран-при Европы.