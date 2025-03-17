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Руководитель Феррари назвал главную ошибку команды на Гран-при Австралии
Как всегда какие-то проблемы
Руководитель команды Формулы-1 "Феррари" Фредерик Вассёр прокомментировал тактику итальянского коллектива на Гран-при Австралии, по итогам которого Шарль Леклер занял восьмое место, а Льюис Хэмилтон — 10-е.
"Результат отрицательный, это не то, за чем мы приехали. Во-первых, в квалификации мы не смогли собрать все лучшие отрезки воедино, и я думаю, что наш темп был намного лучше, чем тот результат, который мы получили в итоге.
В гонке наша стратегия была непростой – в конце концов, мы приняли неверное решение. Давайте посмотрим правде в глаза: мы пытались оставаться на трассе, как Ферстаппен, чтобы выжить на сликах, когда начался дождь, потому что мы ошибочно думали, что дождь не продлится так долго. Если бы это сработало, было бы замечательно, но этого не произошло! Вот и всё, мы проиграли.
Мы не должны пытаться обвинять кого-то, нам следует самим понять, что пошло не так в нашей системе принятия решений. Задумка была хорошей, но нам нужно было заехать в боксы на один круг раньше – как Максу", — приводит слова Вассёра издание Motorsport.
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