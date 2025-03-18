Президент Мерседес отреагировал на выступление своего коллектива на Гран-при Австралии

Президент "Мерседес" Тото Вольфф отреагировал на выступление своего коллектива на Гран-при Австралии.

"Оба пилота отлично поработали в сложных условиях. Джордж провел отличную и контролируемую гонку, чтобы финишировать на подиуме, когда Кими продемонстрировал большую зрелость в дополнение к скорости, о которой мы знали, чтобы пробиться с 16 позиции на четвертую. Команда отлично провела гонку и показала хорошие результаты в работе с машинами. Мы видели, как многим пилотам не удалось добраться до финиша, а другие команды не смогли воспользоваться возможностями, поэтому мы можем быть довольны нашим воскресеньем.

McLaren были невероятно быстры. Мы знаем, что нам нужно найти большую скорость, чтобы бросить им вызов в стандартных условиях. Однако мы явно шагнули вперед за зиму, что может нас вдохновить. Оба пилота хорошо поработали вместе, машина отвечает на их действия и имеет надежную платформу для развития. Мы с нетерпением ждем следующих выходных на трассе в Китае" – сказал Вольфф.