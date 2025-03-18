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Директор Alpine раскритиковал Ferrari за подписание Хэмилтона

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Директор Alpine раскритиковал Ferrari за подписание Хэмилтона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Директор команды "Alpine" Флавио Бриаторе подверг критике решение "Ferrari" подписать Льюиса Хэмилтона.

"Хэмилтон добился значительных успехов в Mercedes, а также хорошо знаком с устройством команды и с ее процессами. Я бы не взял его к себе в команду.

У них и так были два сильных пилота — Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Если мы опустим блестящую маркетинговую кампанию Льюиса, то увидим, что Шарль является одним из самых быстрых и лучших пилотов в квалификационных заездах. А Карлос, как говорится, крепкий орешек. Это был отличный дуэт, но у Ferrari были другие планы" – сказал Бриаторе.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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