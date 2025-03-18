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Алонсо: У нашего автомобиля есть слабые места, с которыми нам нужно поработать

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Алонсо: У нашего автомобиля есть слабые места, с которыми нам нужно поработать

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо прокомментировал свое выступление в гонке Грани-при Австралии.

"Была непростая гонка на мокрой трассе, и мне в конце концов чуть-чуть не повезло. Я сражался внутри первой десятки, и было ощущение, что мы на уровне окружающих. Я проехал шестой поворот точно такой же траекторией, как и раньше, но там оказался гравий, из-за чего я потерял контроль над машиной.

У нашего автомобиля есть слабые места, с которыми нам нужно поработать, но если бы сможем хорошо отрабатывать гоночные уикенды, то, похоже, мы можем набирать очки в этом сезоне. Мы получим новый шанс в Китае" – сказал гонщик.

Ферстаппен прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Австралии

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Источник:
f1analytic.com/news
Опубликовал: Андрей Хижняк
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