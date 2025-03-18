Ландо Норрис отреагировал на лидерство в личном зачёте Формулы-1

Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис отреагировал на лидерство в личном зачёте после выигранного этапа в Австралии.

"Это здорово. Но ничего не значит. Я не выиграл чемпионат, поэтому мне всё равно", — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

Ландо Норрису 25 лет. Британец стал вице-чемпионом в сезоне-2024, 13 раз поднявшись на подиум и четырежды став победителем этапа. Победа на Гран-при Австралии стала для Норриса пятой в карьере.