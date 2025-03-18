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Ландо Норрис отреагировал на лидерство в личном зачёте Формулы-1

Автоспорт

Пока еще рано говорить о чемпионстве

Ландо Норрис отреагировал на лидерство в личном зачёте Формулы-1

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис отреагировал на лидерство в личном зачёте после выигранного этапа в Австралии.

"Это здорово. Но ничего не значит. Я не выиграл чемпионат, поэтому мне всё равно", — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

Ландо Норрису 25 лет. Британец стал вице-чемпионом в сезоне-2024, 13 раз поднявшись на подиум и четырежды став победителем этапа. Победа на Гран-при Австралии стала для Норриса пятой в карьере.

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