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В Мерседесе во время ГП Австралии сотрудника отправили на пляж следить за погодой

Автоспорт

В команде отметили этого сотрудника

В Мерседесе во время ГП Австралии сотрудника отправили на пляж следить за погодой

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба немецкого гоночного коллектива "Мерседес" опубликовала заявление об итогах выступления команды на Гран-при Австралии, в котором также сообщалось, что один из сотрудников коллектива был отправлен на пляж, чтобы отслеживать изменения в погоде во время гонки.

"Несмотря на то что погода в Альберт-Парке испортилась, наша команда оставалась невозмутимой. Огромное спасибо члену команды, работавшему на пляже, который сообщил нам об интенсивности и направлении приближающегося дождя, что позволило нам вовремя переключиться на промежуточные шины, когда гонка подходила к концу", — сказано в официальном заявлении команды.

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