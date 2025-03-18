Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирелли показала специальный трофей для победителей спринт-квалификаций в Ф-1
Довольно необычный трофей
Итальянская компания "Пирелли", поставляющая шины для чемпионата Формулы-1, представила специальные трофеи, которые получат лучшие пилоты по итогам спринт-квалификаций в этом сезоне "Королевских гонок".
Фирма подготовила данную награду в честь 500-го Гран-при Ф-1 для "Пирелли". Юбилейный Гран-при пройдёт в Зандворте. Планируется вручить шесть кубков каждому пилоту, который покажет лучшее время в спринт-квалификации, которая состоится на трассах в Китае, Майами, Австрии, США, Бразилии и Катаре.
На кубке можно заметить сверху шину, в середине — название фирмы "Пирелли" на английском языке и внизу — надпись "500 GP", что отсылает к поводу, в честь которого компания решила вручать данные награды.
Отметим, что на каждом кубке будет серебряная табличка с инициалами пилота.
???????? A new Pirelli trophy will debut and be presented to the driver who takes pole position in Friday's sprint qualifying at the Chinese GP.— The Race (@wearetherace) March 18, 2025
Thoughts? ???? pic.twitter.com/Oxrx8XyY7W
Популярное сейчас
- Зеленский и военачальники не несут ответственности за решения, принятые на поле боя, - "слуга народа" Вениславский
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Руководитель Феррари назвал главную ошибку команды на Гран-при Австралии
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак