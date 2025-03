Пирелли показала специальный трофей для победителей спринт-квалификаций в Ф-1

Итальянская компания "Пирелли", поставляющая шины для чемпионата Формулы-1, представила специальные трофеи, которые получат лучшие пилоты по итогам спринт-квалификаций в этом сезоне "Королевских гонок".

Фирма подготовила данную награду в честь 500-го Гран-при Ф-1 для "Пирелли". Юбилейный Гран-при пройдёт в Зандворте. Планируется вручить шесть кубков каждому пилоту, который покажет лучшее время в спринт-квалификации, которая состоится на трассах в Китае, Майами, Австрии, США, Бразилии и Катаре.

На кубке можно заметить сверху шину, в середине — название фирмы "Пирелли" на английском языке и внизу — надпись "500 GP", что отсылает к поводу, в честь которого компания решила вручать данные награды.

Отметим, что на каждом кубке будет серебряная табличка с инициалами пилота.

A new Pirelli trophy will debut and be presented to the driver who takes pole position in Friday's sprint qualifying at the Chinese GP.



Thoughts? ???? pic.twitter.com/Oxrx8XyY7W