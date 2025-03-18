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Бывший пилот Феррари: Хэмилтон потеряет свой энтузиазм после Гран-при Австралии
Конкуренция в новом сезоне высока
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший гонщик "Феррари" Рене Арну высказался об итогах Гран-при Австралии для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
"В "Феррари" сделали новую подвеску, но так и не смогли найти нужные настройки. Создалось ощущение, что под колёсами машин итальянской команды было больше воды, чем у остальных. Их постоянно заносило. Я могу понять разочарование Хэмилтона, он не может быть удовлетворён после этой первой гонки.
Сложно менять команды, когда нет возможности проводить частные тесты. Хэмилтон прибыл в Мельбурн, толком не зная машину, плюс вывел её на трассу в нестандартных условиях. Он немного потеряет свой энтузиазм после гонки, и я его понимаю. Но нужно подождать четыре или пять этапов и посмотреть, на что действительно способна машина", — приводит слова Арну Rai Radio 1.
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