Бывший пилот Феррари: Хэмилтон потеряет свой энтузиазм после Гран-при Австралии

Бывший гонщик "Феррари" Рене Арну высказался об итогах Гран-при Австралии для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

"В "Феррари" сделали новую подвеску, но так и не смогли найти нужные настройки. Создалось ощущение, что под колёсами машин итальянской команды было больше воды, чем у остальных. Их постоянно заносило. Я могу понять разочарование Хэмилтона, он не может быть удовлетворён после этой первой гонки.

Сложно менять команды, когда нет возможности проводить частные тесты. Хэмилтон прибыл в Мельбурн, толком не зная машину, плюс вывел её на трассу в нестандартных условиях. Он немного потеряет свой энтузиазм после гонки, и я его понимаю. Но нужно подождать четыре или пять этапов и посмотреть, на что действительно способна машина", — приводит слова Арну Rai Radio 1.