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Сайнс рассказал, почему сошел с дистанции во время гонки Гран-при Австралии
Интересные подробности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал, почему принял решение сойти с дистанции во время гонки Гран-при Австралии.
"Прежде всего я хочу от всей души поздравить Алекса и всю команду. Он проделал отличную работу и успешно начал сезон. Мы изучили данные и смогли быстро понять, что произошло, так что я спокойнее отношусь к сложившейся ситуации.
Не прибегая к подробностям, скажу, что это связано с переключением передач в режиме безопасности. Я, конечно, расстроен этим и сочувствую всем в команде.
Остаток гонки пытался провести, помогая команде по радио. Поэтому рад, что смог хотя бы таким образом принять участие. К счастью, следующий уик-энд пройдет в Китае. Мне не терпится снова сесть за руль" – сказал Сайнс.
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