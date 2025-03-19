  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Сайнс рассказал, почему сошел с дистанции во время гонки Гран-при Австралии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сайнс рассказал, почему сошел с дистанции во время гонки Гран-при Австралии

Автоспорт
Обновлено

Интересные подробности

Сайнс рассказал, почему сошел с дистанции во время гонки Гран-при Австралии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал, почему принял решение сойти с дистанции во время гонки Гран-при Австралии.

"Прежде всего я хочу от всей души поздравить Алекса и всю команду. Он проделал отличную работу и успешно начал сезон. Мы изучили данные и смогли быстро понять, что произошло, так что я спокойнее отношусь к сложившейся ситуации.

Не прибегая к подробностям, скажу, что это связано с переключением передач в режиме безопасности. Я, конечно, расстроен этим и сочувствую всем в команде.

Остаток гонки пытался провести, помогая команде по радио. Поэтому рад, что смог хотя бы таким образом принять участие. К счастью, следующий уик-энд пройдет в Китае. Мне не терпится снова сесть за руль" – сказал Сайнс.

Бывший пилот Феррари: Хэмилтон потеряет свой энтузиазм после Гран-при Австралии

По теме
yellow-arrow
Президент Мерседес – о плане на сезон: Всегда следует сохранять хладнокровие и продолжать двигаться по намеченной траектории
yellow-arrow
Бывший пилот Феррари: Хэмилтон потеряет свой энтузиазм после Гран-при Австралии
yellow-arrow
Пирелли показала специальный трофей для победителей спринт-квалификаций в Ф-1
Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости