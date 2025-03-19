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Президент Мерседес – о плане на сезон: Всегда следует сохранять хладнокровие и продолжать двигаться по намеченной траектории

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Президент Мерседес – о плане на сезон: Всегда следует сохранять хладнокровие и продолжать двигаться по намеченной траектории

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Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о плане своей команды на текущий сезон после первого Гран-при.

"У McLaren большой, впечатляющий отрыв темпом от других. Знаете, это напоминает нам о тех годах, когда хотелось просто сойти с дистанции, но никогда нельзя сдаваться. Мы только что провели первый гоночный уик-энд. Мы финишировали третьими и четвёртыми.

Мы находимся там, где находимся, и поэтому никогда нельзя убирать ногу с педали газа. Мы должны проанализировать, что мы можем сделать, чтобы лучше управлять шинами. Понимаете, у нас нет потери 20 пунктов прижимной силы. Дело не в этом. Это буквально механическая составляющая, что мы можем сделать, чтобы сохранить наш болид на должном уровне?

Так что после первого гоночного уикенда это ничего не изменило в том, что касается наших приоритетов на 2026 год по сравнению с текущим годом. Всегда следует сохранять хладнокровие и продолжать двигаться по намеченной траектории" – сказал Тото.

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Тото Вольфф
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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