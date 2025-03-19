Формула-1 может продлить нынешний моторный регламент до 2028 года

В Формуле-1 обсуждается теоретическая возможность продлить действующий моторный регламент до 2028 года, сообщает издание Auto und Motor Sport.

По информации ресурса, в Международной автомобильной федерации (ФИА) и руководстве гоночной серии обеспокоены возможными проблемами из-за установки новых гибридных двигателей образца 2026 года, в частности разницей в скорости между командами.

При этом предлагается с 2028 года осуществить переход на атмосферные двигатели V10, которые будут работать на экотопливе и будут компактней и дешевле действующих силовых установок. Также подобный вариант двигателя, который могут разработать частные компании, мог бы обезопасить серию в случае массового ухода из неё производителей, как это произошло в 2009 году.

Ещё один вариант — внедрение новых моторов с 2026 года согласно прежним планам и их использование на протяжении только трёх сезонов вместо прежде запланированных пяти. Это могло бы устроить автопроизодителей, которые уже серьёзно потратились на разработку новых силовых установок. В таком случае переход на V10 на экотопливе мог бы состояться с сезона-2029.