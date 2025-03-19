12-й команде Формулы-1 придется заплатить солидный взнос

В случае появления в чемпионате Формулы-1 12-й команды, её владельцам придётся заплатить стартовый взнос в размере $ 600 млн, пишет The Race.

Напомним, в середине января президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что нет никаких причин не расширять сетку Формулы-1 до 12 команд в свете намерений "Андретти" и Cadillac присоединиться к Формуле-1.

Ранее ФИА и Liberty Media официально одобрили заявку "Кадиллака" и подтвердили появление команды в пелотоне Формулы-1 уже в 2026 году.