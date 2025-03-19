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12-й команде Формулы-1 придется заплатить солидный взнос

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Но пока только слухи о возможном расширении

12-й команде Формулы-1 придется заплатить солидный взнос

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В случае появления в чемпионате Формулы-1 12-й команды, её владельцам придётся заплатить стартовый взнос в размере $ 600 млн, пишет The Race.

Напомним, в середине января президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что нет никаких причин не расширять сетку Формулы-1 до 12 команд в свете намерений "Андретти" и Cadillac присоединиться к Формуле-1.

Ранее ФИА и Liberty Media официально одобрили заявку "Кадиллака" и подтвердили появление команды в пелотоне Формулы-1 уже в 2026 году.

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