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12-й команде Формулы-1 придется заплатить солидный взнос
Но пока только слухи о возможном расширении
Фото: Getty Images
В случае появления в чемпионате Формулы-1 12-й команды, её владельцам придётся заплатить стартовый взнос в размере $ 600 млн, пишет The Race.
Напомним, в середине января президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что нет никаких причин не расширять сетку Формулы-1 до 12 команд в свете намерений "Андретти" и Cadillac присоединиться к Формуле-1.
Ранее ФИА и Liberty Media официально одобрили заявку "Кадиллака" и подтвердили появление команды в пелотоне Формулы-1 уже в 2026 году.
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