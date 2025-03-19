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Ф-1 может найти компромиссный вариант, чтобы не переходить на V10

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Одним из вариантов является переход на двигатели V8

Ф-1 может найти компромиссный вариант, чтобы не переходить на V10

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Планы по возвращению Формулы-1 к двигателям V10, о которых ранее заявлял президент ФИА Мохаммед бен Сулайем, могут быть одним из вариантов переговорной тактики, которая откроет возможности для компромиссных решений. Об этом пишет PlanetF1.

По информации источника, одним из вариантов является переход на двигатели V8 с турбонаддувом и гибридными вспомогательными агрегатами.

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 обсуждается теоретическая возможность продлить действующий моторный регламент до 2028 года включительно.

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