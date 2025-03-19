В Феррари нашли причину неудачного выступления команды на Гран-при Австралии

Недостаток темпа в квалификации и гонке Гран-при Австралии у пилотов "Феррари" Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона был вызван ошибкой при подготовке машины к уикенду на симуляторе.

Как пишет Motorsport Italia, машина, которая была одобрена и подготовлена после работы на симуляторе в Маранелло, оказалась со слишком низким клиренсом, из-за чего после тренировки его пришлось поднимать и увеличивать дорожный просвет, чтобы не повредить днище.

После этого машина сильно потеряла в прижимной силе, что привело и к потере темпа как на одном круге, так и на длинных сериях.

Напомним, пилоты "Феррари" по итогам гонки финишировали на восьмой и 10-й позиции.