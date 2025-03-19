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В Феррари нашли причину неудачного выступления команды на Гран-при Австралии
Команда немного поэкспериментировала после тренировки
Фото: Твіттер Феррарі
Недостаток темпа в квалификации и гонке Гран-при Австралии у пилотов "Феррари" Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона был вызван ошибкой при подготовке машины к уикенду на симуляторе.
Как пишет Motorsport Italia, машина, которая была одобрена и подготовлена после работы на симуляторе в Маранелло, оказалась со слишком низким клиренсом, из-за чего после тренировки его пришлось поднимать и увеличивать дорожный просвет, чтобы не повредить днище.
После этого машина сильно потеряла в прижимной силе, что привело и к потере темпа как на одном круге, так и на длинных сериях.
Напомним, пилоты "Феррари" по итогам гонки финишировали на восьмой и 10-й позиции.
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