Генеральный директор Макларена: Ферстаппен покинет Ред Булл по окончании сезона

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун высказал мнение, что пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен покинет австрийскую команду до конца нынешнего года.

В качестве наиболее вероятного варианта для перехода Браун назвал "Мерседес".

"Думаю, он уйдёт в конце этого года. Скорее всего, в "Мерседес". Были разговоры об "Астон Мартин", к которому присоединился Эдриан Ньюи. Но каким бы великим ни был Эдриан – а он величайший из всех, – необходима цельная команда. Нужна культура. Это требует времени. Если бы я делал ставку, то поставил бы на "Мерседес". За последние 10 лет они выигрывали Кубок конструкторов семь или восемь раз. В прошлом году они выиграли пять гонок. Они стабильны. Мы знаем, что Макс нравится Тото Вольфу. К тому же у них всё здорово с точки зрения силовых установок в контексте нового регламента следующего года", — приводит слова Брауна The Telegraph.