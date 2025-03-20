Хэмилтон – о Гран-при Австралии: На секунду я был лидером гонки

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Австралии.

"На последнем секторе все вылетели с трассы, но мне удалось удержаться, поэтому я просто обгонял людей. Как только я пересек стартовую линию, стало сухо, и я подумал: "Все в порядке, я просто буду держать ситуацию под контролем. Мне осталось проехать всего несколько кругов".

Но потом все пошло не так. На последних кругах ситуация начала ухудшаться. Именно в этот момент мы должны воспользоваться этим и провести пит-стоп. Упущенная возможность? В тот момент, я не знаю, подумал: "Боже мой, я такой...". На секунду я был лидером гонки" – сказал Льюис.