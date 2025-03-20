Умер бизнесмен, который привел Михаэля Шумахера в Формулу-1

Сегодня, 20 марта, не стало Эдди Джордана – основателя и руководителя команды "Jordan Grand Prix". Именно за этот коллектив в далеком 1991 году дебютировал в Формуле-1 легендарный Михаэль Шумахер.

Через некоторое время Эдди продал команду, она сменила несколько владельцев и ныне продолжает дело Джордана как команда "Aston Martin".

Последний год бизнесмен боролся с раком простаты. Ему было 76.