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Умер бизнесмен, который привел Михаэля Шумахера в Формулу-1

Автоспорт
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Светлая память

Умер бизнесмен, который привел Михаэля Шумахера в Формулу-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 марта, не стало Эдди Джордана – основателя и руководителя команды "Jordan Grand Prix". Именно за этот коллектив в далеком 1991 году дебютировал в Формуле-1 легендарный Михаэль Шумахер.

Через некоторое время Эдди продал команду, она сменила несколько владельцев и ныне продолжает дело Джордана как команда "Aston Martin".

Последний год бизнесмен боролся с раком простаты. Ему было 76.

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