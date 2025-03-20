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Норрис: Если мы расслабимся, то потерпим неудачу
Комментарий пилота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал готовность своего боллида в новом сезоне.
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"Джордж на прошлой неделе сделал несколько комментариев, что мы можем просто переключить внимание на разработку боллида для следующего сезона. Если у них такое настроение, прекрасно. Но это не то настроение, которое нужно иметь. Извини, друг.
Мы знаем, что у нас еще много работы над машиной для этого сезона. Если мы расслабимся в этой ситуации, то потерпим неудачу. В Формуле-1, если вы начнете думать, что все идет хорошо, тогда начнутся неприятности" – сказала Лэндо.
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