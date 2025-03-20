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Хэмилтон: Мы можем сократить отставание от Макларена
Пилот высказался о перспективах своей команды
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон высказался о британском гоночном коллективе "Макларен".
"Макларен" действительно показал впечатляющий результат на Гран-при Австралии. Они выглядят очень сильными на фоне других команд. Я не могу делать выводы, основываясь лишь на одном Гран-при.
Во время тренировок "Макларен" продемонстрировал невероятную скорость на длинных дистанциях, а их темп в гонке был просто фантастическим.
Каждый уикенд мы проводим по-разному. Продолжаем изучать нашу машину и искать способы извлечь из неё максимум пользы. Нам определённо есть над чем поработать. Я не уверен, что наш темп сравним с "Маклареном", но мы верим, что сможем сократить отставание от них", — приводит слова Хэмилтона портал GPblog.
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