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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации к спринту Гран-при Китая, Ферстаппен – второй
Результаты квалификационного заезда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 21 марта, состоялись квалификационные заезды в спринт очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.
Победу по итогам квалификации одержал представитель "Феррари" Льюис Хэмилтон, вторая позиция у гонщика "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замыкает пилот "Макларен" Оскар Пиастри.
Результаты квалификации к спринту:
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