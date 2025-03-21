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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации к спринту Гран-при Китая, Ферстаппен – второй

Автоспорт
Обновлено

Результаты квалификационного заезда

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации к спринту Гран-при Китая, Ферстаппен – второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 марта, состоялись квалификационные заезды в спринт очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.

Победу по итогам квалификации одержал представитель "Феррари" Льюис Хэмилтон, вторая позиция у гонщика "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замыкает пилот "Макларен" Оскар Пиастри.

Результаты квалификации к спринту:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации к спринту Гран-при Китая, Ферстаппен – второй - изображение 1

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