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Хэмилтон – о квалификации Гран-при Китая: Честно говоря, я просто ошеломлен

Автоспорт
Обновлено

Прекрасное начало

Хэмилтон – о квалификации Гран-при Китая: Честно говоря, я просто ошеломлен

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации к спринту Гран-при Китая. Его слова цитирует сайт Формулы-1.

"Честно говоря, я просто ошеломлен. Я немного ошеломлен этим. Я не знал, когда мы дойдем до этой позиции. После прошлого уик-энда было тяжелое начало недели, и я приехал сюда с агрессией. Я просто хотел провести уик-энд и завести машину в действительно хорошее место.

Я сразу начал с лучшего ощущения в машине и не могу поверить, что мы впереди, впереди Макларен, которые были такими быстрыми во время зимних тестов, первой гонки и даже сегодня" – сказал Льюис.

Результаты квалификации

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