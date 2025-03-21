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Хэмилтон – о квалификации Гран-при Китая: Честно говоря, я просто ошеломлен
Прекрасное начало
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации к спринту Гран-при Китая. Его слова цитирует сайт Формулы-1.
"Честно говоря, я просто ошеломлен. Я немного ошеломлен этим. Я не знал, когда мы дойдем до этой позиции. После прошлого уик-энда было тяжелое начало недели, и я приехал сюда с агрессией. Я просто хотел провести уик-энд и завести машину в действительно хорошее место.
Я сразу начал с лучшего ощущения в машине и не могу поверить, что мы впереди, впереди Макларен, которые были такими быстрыми во время зимних тестов, первой гонки и даже сегодня" – сказал Льюис.
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