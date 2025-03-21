Ферстаппен: Мне всегда нравилось гоняться в Шанхае

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал об ожиданиях от Гран-при Китая.

"Здорово начать сезон, мне понравилось гоняться в минувшие выходные. Команда многое поняла, а я остался доволен вторым местом, но нам еще многое нужно улучшить. В Мельбурне на нас повлиял износ шин.

Впереди первый спринтерский уик-энд, и важно убедиться, что у нас лучшая настройка машины. На исправление не так уж много времени, только одна практика, но команда работает усердно. Мне всегда нравилось гоняться в Шанхае, здесь много возможностей для обгона" – сказал Макс.