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Ферстаппен: Мне всегда нравилось гоняться в Шанхае
Неплохой старт
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал об ожиданиях от Гран-при Китая.
"Здорово начать сезон, мне понравилось гоняться в минувшие выходные. Команда многое поняла, а я остался доволен вторым местом, но нам еще многое нужно улучшить. В Мельбурне на нас повлиял износ шин.
Впереди первый спринтерский уик-энд, и важно убедиться, что у нас лучшая настройка машины. На исправление не так уж много времени, только одна практика, но команда работает усердно. Мне всегда нравилось гоняться в Шанхае, здесь много возможностей для обгона" – сказал Макс.
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