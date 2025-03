Aston Martin почтили память основателя команды. Видео

Команда Формулы-1 "Aston Martin" отдала честь своему основателю – бизнесмену Эдди Джордану. Перед стартовыми заездами в Китае его имя и эмблему трилистника гонщики добавили на свои машины.

Honouring a true legend of our sport and team.



Eddie Jordan’s name will proudly feature on our car this weekend as we pay tribute to his incredible legacy in motorsport. pic.twitter.com/QlyEYVsSV3