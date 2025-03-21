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Aston Martin почтили память основателя команды. Видео

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Aston Martin почтили память основателя команды. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Aston Martin" отдала честь своему основателю – бизнесмену Эдди Джордану. Перед стартовыми заездами в Китае его имя и эмблему трилистника гонщики добавили на свои машины.

Напомним, что Джордан скончался вчера, 20 марта. В последний год бизнесмен боролся с раком простаты. Ему было 76.

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