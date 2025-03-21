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Aston Martin почтили память основателя команды. Видео
Правильный поступок
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Команда Формулы-1 "Aston Martin" отдала честь своему основателю – бизнесмену Эдди Джордану. Перед стартовыми заездами в Китае его имя и эмблему трилистника гонщики добавили на свои машины.
Honouring a true legend of our sport and team.— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 21, 2025
Eddie Jordan’s name will proudly feature on our car this weekend as we pay tribute to his incredible legacy in motorsport. pic.twitter.com/QlyEYVsSV3
Напомним, что Джордан скончался вчера, 20 марта. В последний год бизнесмен боролся с раком простаты. Ему было 76.
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