Норрис: Я допустил ошибку — заблокировал колесо в последнем повороте

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал свое выступление в квалификации к спринту Гран-при Китая. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Я допустил ошибку — заблокировал колесо в последнем повороте. Мы просто немного поборолись... недостаточно быстро, просто... много боролись с машиной.

Наши трудности, с которыми мы боролись, сегодня оказались гораздо больше. Ничего больше, честно говоря, просто слишком много ошибок — но и очень сложная в управлении машина.

Я думаю, что и мне и Оскару пришлось труднее, мне явно больше, чем ему. Так что да, просто немного поджимаю, чтобы попытаться компенсировать недостаточную скорость.

Это больше я, чем машина. Я не могу сделать машину идеальной, но это было просто моей попыткой, и я немного переусердствовал" – сказал Норрис.