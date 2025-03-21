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Норрис: Я допустил ошибку — заблокировал колесо в последнем повороте
Надо делать выводы
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал свое выступление в квалификации к спринту Гран-при Китая. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.
"Я допустил ошибку — заблокировал колесо в последнем повороте. Мы просто немного поборолись... недостаточно быстро, просто... много боролись с машиной.
Наши трудности, с которыми мы боролись, сегодня оказались гораздо больше. Ничего больше, честно говоря, просто слишком много ошибок — но и очень сложная в управлении машина.
Я думаю, что и мне и Оскару пришлось труднее, мне явно больше, чем ему. Так что да, просто немного поджимаю, чтобы попытаться компенсировать недостаточную скорость.
Это больше я, чем машина. Я не могу сделать машину идеальной, но это было просто моей попыткой, и я немного переусердствовал" – сказал Норрис.
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