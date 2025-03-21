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Уильямс может получить штраф за нарушение технического регламента Формулы-1
И это ещё с учетом нарушений
Стюарды Гран-при Китая начали расследование в отношении команды Формулы-1 "Уильямс". Британская команда не предоставила стюардам видеозаписи, которые записаны беспроводными камерами, направленными на передние и задние крылья в течение часа после окончания первой тренировки Гран-при Китая.
Эти видеозаписи ФИА использует для того, чтобы контролировать соблюдение технической директивы, направленной на борьбу с "мини-DRS".
Непредоставление видеофайлов является нарушением статьи 1.6 технического регламента Формулы-1, в связи с чем команду может ждать серьёзное наказание.
По итогам спринт-квалификации Алекс Албон стал девятым, Карлос Сайнс — 13-м.
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