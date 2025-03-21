  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Леклер получил указание поменяться местами с Хэмилтоном во время спринт-квалификации
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леклер получил указание поменяться местами с Хэмилтоном во время спринт-квалификации

Автоспорт

Так захотел сам Льюис

Леклер получил указание поменяться местами с Хэмилтоном во время спринт-квалификации

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний гонщик Формулы-1 из Монако, выступающий за команду "Феррари", Шарль Леклер был удивлён командой из боксов поменяться позициями с 40-летним напарником и семикратным чемпионом "Королевских гонок" Льюисом Хэмилтоном во время второго сегмента спринт-квалификации Гран-при Китая.

"Поменяться позициями сейчас? Я сделаю это, но мы никогда этого не обсуждали. И я сам сейчас нахожусь в дерьмовом положении", — сказал Леклер по радио после приказа.

По информации издания RaceFans, всё произошло из-за ошибки Шарля при первой попытке во втором сегменте, когда он допустил помарку в шестом повороте, что потребовало ему проехать лишний круг охлаждения для подготовки к быстрой попытке. Когда пилоты "Феррари" вновь поравнялись на трассе, Риккардо Адами спросил у Льюиса, хочет ли он опередить Леклера, на что британец утвердительно ответил "да".

По итогам спринт-квалификации Льюис взял поул, а Леклер показал четвёртый результат.

По теме
yellow-arrow
Стала известна предварительная стартовая решетка спринта Гран-при Китая Формулы-1
yellow-arrow
Уильямс может получить штраф за нарушение технического регламента Формулы-1
yellow-arrow
Норрис: Я допустил ошибку — заблокировал колесо в последнем повороте
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости