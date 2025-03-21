Леклер получил указание поменяться местами с Хэмилтоном во время спринт-квалификации

27-летний гонщик Формулы-1 из Монако, выступающий за команду "Феррари", Шарль Леклер был удивлён командой из боксов поменяться позициями с 40-летним напарником и семикратным чемпионом "Королевских гонок" Льюисом Хэмилтоном во время второго сегмента спринт-квалификации Гран-при Китая.

"Поменяться позициями сейчас? Я сделаю это, но мы никогда этого не обсуждали. И я сам сейчас нахожусь в дерьмовом положении", — сказал Леклер по радио после приказа.

По информации издания RaceFans, всё произошло из-за ошибки Шарля при первой попытке во втором сегменте, когда он допустил помарку в шестом повороте, что потребовало ему проехать лишний круг охлаждения для подготовки к быстрой попытке. Когда пилоты "Феррари" вновь поравнялись на трассе, Риккардо Адами спросил у Льюиса, хочет ли он опередить Леклера, на что британец утвердительно ответил "да".

По итогам спринт-квалификации Льюис взял поул, а Леклер показал четвёртый результат.