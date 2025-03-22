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Формула-1. Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая, Пиастри – второй

Автоспорт
Обновлено

Результаты спринтерского заезда

Формула-1. Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая, Пиастри – второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 марта, состоялся спринт очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.

Победу по итогам гонки одержал представитель "Феррари" Льюис Хэмилтон, вторая позиция у гонщика "Макларен" Оскара Пиастри, а ТОП-3 замыкает пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты спринта Гран-при Китая:

Формула-1. Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая, Пиастри – второй - изображение 1

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