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Формула-1. Пиастри побеждает в квалификации к гонке Гран-при Китая
Результаты квалификационных заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 22 марта, состоялись квалификационные заезды к гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.
Победу по итогам квалификации одержал представитель "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у гонщика "Мерседес" Джорджа Рассела, а ТОП-3 замыкает Лендо Норрис ("Макларен").
Результаты квалификации к гонке Гран-при Китая:
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