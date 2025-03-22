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Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации к гонке Гран-при Китая

Автоспорт
Обновлено

Надо проанализировать некоторые вещи

Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации к гонке Гран-при Китая

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации к гонке Гран-при Китая. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Да, мы внесли некоторые изменения, и я думаю, что они потенциально окажутся положительными для завтрашнего дня.

Но если этого будет достаточно, чтобы действительно дать отпор машинам впереди, потому что я думаю, это будет довольно сложно.

Я чувствовал себя хорошо. Думаю, круг был хорошим, но, к сожалению, недостаточно быстрым" – сказал Макс.

Результаты спринта Гран-при Китая

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