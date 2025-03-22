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Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации к гонке Гран-при Китая
Надо проанализировать некоторые вещи
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты
"Да, мы внесли некоторые изменения, и я думаю, что они потенциально окажутся положительными для завтрашнего дня.
Но если этого будет достаточно, чтобы действительно дать отпор машинам впереди, потому что я думаю, это будет довольно сложно.
Я чувствовал себя хорошо. Думаю, круг был хорошим, но, к сожалению, недостаточно быстрым" – сказал Макс.
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