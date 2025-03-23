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Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Китая, Норрис – второй
Макларен не остановить
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 23 марта, в рамках первого этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялась гонка Гран-при Китая.
Победу в заезде одержал представитель команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его коллеги по коллективу Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнул пилот "Мерседес" Джордж Рассел.
Результаты гонки Гран-при Китая:
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