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Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Китая, Норрис – второй

Автоспорт
Обновлено

Макларен не остановить

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Китая, Норрис – второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 марта, в рамках первого этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялась гонка Гран-при Китая.

Победу в заезде одержал представитель команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его коллеги по коллективу Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнул пилот "Мерседес" Джордж Рассел.

Результаты гонки Гран-при Китая:

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Китая, Норрис – второй - изображение 1
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