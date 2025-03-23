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Макларен уходит в отрыв в Кубке конструкторов, Норрис – лидер в личном зачете

Автоспорт
Обновлено

Итоги двух Гран-при

Макларен уходит в отрыв в Кубке конструкторов, Норрис – лидер в личном зачете

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

По завершению гонки Гран-при Китая обновился зачет Кубка конструкторов. Лидерство уверенно держит команда "Макларен" (78), вторым с заметным отставанием идет "Мерседес" (53), а ТОП-3 замыкает "Ред-Булл" (36).

ТОП-10 Кубка конструкторов:

1. "Макларен" – 78

2. "Мерседес" – 53

3. "Ред Булл" – 36

4. "Феррари" - 35

5. "Уильямс" – 12

6. "Астон Мартин" – 8

7. "Хаас" – 7

8. "Кик Заубер" – 6

9. "Рейсинг Буллз" – 3

10. "Альпин" – 0

Что касается личного зачета пилотов, то лидером остается Лэндо Норрис (44), вторым идет Макс Ферстаппен (36), а ТОП-3 замыкает Джордж Рассел (35).

ТОП-10 личного зачета пилотов:

1. Ландо Норрис ("Макларен") – 44

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 36

3. Джордж Расселл ("Мерседес") – 35

4. Оскар Пиастри ("Макларен") – 34

5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 18

6. Шарль Леклер ("Феррари") – 18

7. Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 17

8. Алекс Албон ("Уильямс") – 12

9. Ланс Стролл ("Астон Мартин") – 8

10. Эстебан Окон ("Хаас") – 6

11. Нико Хюлькенберг ("Кик Заубер") – 6

12. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") - 3

13. Оливер Берман ("Хаас") – 1

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