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Макларен уходит в отрыв в Кубке конструкторов, Норрис – лидер в личном зачете
Итоги двух Гран-при
https://www.gettyimages.com/Ukraine
По завершению гонки Гран-при Китая обновился зачет Кубка конструкторов. Лидерство уверенно держит команда "Макларен" (78), вторым с заметным отставанием идет "Мерседес" (53), а ТОП-3 замыкает "Ред-Булл" (36).
ТОП-10 Кубка конструкторов:
1. "Макларен" – 78
2. "Мерседес" – 53
3. "Ред Булл" – 36
4. "Феррари" - 35
5. "Уильямс" – 12
6. "Астон Мартин" – 8
7. "Хаас" – 7
8. "Кик Заубер" – 6
9. "Рейсинг Буллз" – 3
10. "Альпин" – 0
Что касается личного зачета пилотов, то лидером остается Лэндо Норрис (44), вторым идет Макс Ферстаппен (36), а ТОП-3 замыкает Джордж Рассел (35).
ТОП-10 личного зачета пилотов:
1. Ландо Норрис ("Макларен") – 44
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 36
3. Джордж Расселл ("Мерседес") – 35
4. Оскар Пиастри ("Макларен") – 34
5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 18
6. Шарль Леклер ("Феррари") – 18
7. Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 17
8. Алекс Албон ("Уильямс") – 12
9. Ланс Стролл ("Астон Мартин") – 8
10. Эстебан Окон ("Хаас") – 6
11. Нико Хюлькенберг ("Кик Заубер") – 6
12. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") - 3
13. Оливер Берман ("Хаас") – 1
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