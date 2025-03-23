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Леклер, Хэмилтон и Гасли получили дисквалификацию по итогам гонки Гран-при Китая
Трагедия для Феррари
https://www.gettyimages.com/Ukraine
FIA сообщает, что три гонщика получили дисквалификацию по итогам гонки Гран-при Китая.
Представитель "Феррари" Шарль Леклер нарушил правила в части тяжести боллида. Его авто оказалось легче, чем предусмотрено соответствующими нормативами. Комиссия выяснила, что причиной тому стал недолив топлива в баке.
Его партнер по команде Льюис Хэмилтон также потерял свою шестую позицию. FIA зафиксировала толщину контрольной плиты под днищем боллида на уровне 8,5–8,6 мм, при норме минимум 9 мм.
Представитель "Alpine" Пьер Гасли также получил дисквалификацию по причине недостаточного веса боллида. Результат всех трех гонщиков аннулирован.
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