Леклер, Хэмилтон и Гасли получили дисквалификацию по итогам гонки Гран-при Китая

FIA сообщает, что три гонщика получили дисквалификацию по итогам гонки Гран-при Китая.

Представитель "Феррари" Шарль Леклер нарушил правила в части тяжести боллида. Его авто оказалось легче, чем предусмотрено соответствующими нормативами. Комиссия выяснила, что причиной тому стал недолив топлива в баке.

Его партнер по команде Льюис Хэмилтон также потерял свою шестую позицию. FIA зафиксировала толщину контрольной плиты под днищем боллида на уровне 8,5–8,6 мм, при норме минимум 9 мм.

Представитель "Alpine" Пьер Гасли также получил дисквалификацию по причине недостаточного веса боллида. Результат всех трех гонщиков аннулирован.