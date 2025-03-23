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Леклер, Хэмилтон и Гасли получили дисквалификацию по итогам гонки Гран-при Китая

Автоспорт
Обновлено

Трагедия для Феррари

Леклер, Хэмилтон и Гасли получили дисквалификацию по итогам гонки Гран-при Китая

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

FIA сообщает, что три гонщика получили дисквалификацию по итогам гонки Гран-при Китая.

Представитель "Феррари" Шарль Леклер нарушил правила в части тяжести боллида. Его авто оказалось легче, чем предусмотрено соответствующими нормативами. Комиссия выяснила, что причиной тому стал недолив топлива в баке.

Его партнер по команде Льюис Хэмилтон также потерял свою шестую позицию. FIA зафиксировала толщину контрольной плиты под днищем боллида на уровне 8,5–8,6 мм, при норме минимум 9 мм.

Представитель "Alpine" Пьер Гасли также получил дисквалификацию по причине недостаточного веса боллида. Результат всех трех гонщиков аннулирован.

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