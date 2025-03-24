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Пиастри: Невероятно счастлив, вся команда отлично поработала

Автоспорт
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Заслуженный триумф

Пиастри: Невероятно счастлив, вся команда отлично поработала

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.

"Невероятный уикенд! Машина изначально была великолепна. Были сюрпризы по работе резины, но в целом это был отличный уикенд. Невероятно счастлив. Вся команда отлично поработала. На "медиуме" было тяжело, но лучше, чем вчера, а "хард" оказался лучше, чем многие думали.

Удивительно закончить гонку так, но это приятный сюрприз. Горд за всю команду, отличный уик-энд. Спасибо болельщикам за поддержку, этого уик-энда было много болельщиков Льюиса, но ничего – до следующего года мы перетащим фанатов к себе" – сказал Оскар.

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Оскар Пиастри
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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