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Пиастри: Невероятно счастлив, вся команда отлично поработала
Заслуженный триумф
Фото: Getty Images
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.
"Невероятный уикенд! Машина изначально была великолепна. Были сюрпризы по работе резины, но в целом это был отличный уикенд. Невероятно счастлив. Вся команда отлично поработала. На "медиуме" было тяжело, но лучше, чем вчера, а "хард" оказался лучше, чем многие думали.
Удивительно закончить гонку так, но это приятный сюрприз. Горд за всю команду, отличный уик-энд. Спасибо болельщикам за поддержку, этого уик-энда было много болельщиков Льюиса, но ничего – до следующего года мы перетащим фанатов к себе" – сказал Оскар.
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