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Рассел: Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа
Великолепная гонка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал третью позицию в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.
"Гонка показалась великолепной. Мы знали, что McLaren будут быстрее нас, поэтому я доволен третьим местом. Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа, и я рад, что каждый раз, выезжая на трассу, мы становились все сильнее и сильнее.
После пит-стопа удалось сразиться с Ландо, но он в итоге уехал, и с тех пор моя гонка была не слишком насыщенной" – сказал Рассел.
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