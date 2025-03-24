Рассел: Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал третью позицию в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.

"Гонка показалась великолепной. Мы знали, что McLaren будут быстрее нас, поэтому я доволен третьим местом. Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа, и я рад, что каждый раз, выезжая на трассу, мы становились все сильнее и сильнее.

После пит-стопа удалось сразиться с Ландо, но он в итоге уехал, и с тех пор моя гонка была не слишком насыщенной" – сказал Рассел.