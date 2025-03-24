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Рассел: Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа

Автоспорт

Великолепная гонка

Рассел: Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал третью позицию в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая.

"Гонка показалась великолепной. Мы знали, что McLaren будут быстрее нас, поэтому я доволен третьим местом. Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа, и я рад, что каждый раз, выезжая на трассу, мы становились все сильнее и сильнее.

После пит-стопа удалось сразиться с Ландо, но он в итоге уехал, и с тех пор моя гонка была не слишком насыщенной" – сказал Рассел.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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