Ферстаппен: Когда я сажусь в машину, я стараюсь сделать все, что в моих силах

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как справляется с проблемами своего боллида.

— Как долго ты пробудешь в Red Bull, если эта машина будет еще сложнее и поможешь ли команде справиться с этими проблемами?

– Да… Я постоянно слышу эти разговоры (смеется). Но для меня ничего не меняется. На самом деле я очень расслаблен, очень позитивно настроен. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый раз, когда я сажусь в машину, я стараюсь сделать все, что в моих силах. Честно говоря, не думаю ни о чем другом в жизни в целом. В болиде я или за его пределами, для меня это самое главное, – сказал Макс.