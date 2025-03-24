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Ферстаппен: Когда я сажусь в машину, я стараюсь сделать все, что в моих силах

Автоспорт

Преданность коллективу

Ферстаппен: Когда я сажусь в машину, я стараюсь сделать все, что в моих силах

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как справляется с проблемами своего боллида.

— Как долго ты пробудешь в Red Bull, если эта машина будет еще сложнее и поможешь ли команде справиться с этими проблемами?

– Да… Я постоянно слышу эти разговоры (смеется). Но для меня ничего не меняется. На самом деле я очень расслаблен, очень позитивно настроен. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый раз, когда я сажусь в машину, я стараюсь сделать все, что в моих силах. Честно говоря, не думаю ни о чем другом в жизни в целом. В болиде я или за его пределами, для меня это самое главное, – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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