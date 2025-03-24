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Марко Хельмут: Ферстаппен был слишком осторожен
Советник Ред Булл прокомментировал результаты Макса
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Советник команды Формулы-1 "Ред Булл" Хельмут Марко прокомментировал выступление 27-летнего гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в основной гонке Гран-при Китая, в которой он занял четвёртое место, подчеркнув излишнюю осторожность нидерландца на первом отрезке.
"На втором отрезке с жёсткими шинами мы были так же быстры, как и лидеры. Мы проиграли гонку из-за первого отрезка со средними шинами. Возможно, Макс всё ещё считал, что "медиумы" достаточно уязвимы, как и в спринтерской гонке. Возможно, из-за этого он был слишком осторожен", — приводит слова Марко издание Mirror.
Ранее Ральф Шумахер высказался о ситуации в команде "Ред Булл" со вторым пилотом на фоне проблем новозеландца Лиама Лоусона.
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