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Ферстаппен: Я просто хотел придерживаться своего собственного темпа и следить за шинами

Автоспорт

Пилот подвел итоги Гран-при Китая

Ферстаппен: Я просто хотел придерживаться своего собственного темпа и следить за шинами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" отреагировал на слова советника коллектива Хельмута Марко про осторожность при работе с шинами на первом отрезке гонки Гран-при Китая.

"Честно говоря, я думаю, что первый отрезок прошёл для меня довольно хорошо, потому что мой темп в любом случае не соответствовал тому, какой стандарт установила первая тройка (Пиастри, Норрис, Расселл).

Так что, вероятно, с самого старта было просто лучше ехать позади в своём темпе, как мы и планировали. Во время спринта в субботу и в гонке в Австралии мы пытались бороться и очень агрессивно изнашивали шины. Я просто хотел придерживаться своего собственного темпа и следить за шинами, но на данный момент это не позволяет соответствовать лидерам", — приводит слова Ферстаппена издание Mirror.

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