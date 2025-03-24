Ферстаппен: Я просто хотел придерживаться своего собственного темпа и следить за шинами

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" отреагировал на слова советника коллектива Хельмута Марко про осторожность при работе с шинами на первом отрезке гонки Гран-при Китая.

"Честно говоря, я думаю, что первый отрезок прошёл для меня довольно хорошо, потому что мой темп в любом случае не соответствовал тому, какой стандарт установила первая тройка (Пиастри, Норрис, Расселл).

Так что, вероятно, с самого старта было просто лучше ехать позади в своём темпе, как мы и планировали. Во время спринта в субботу и в гонке в Австралии мы пытались бороться и очень агрессивно изнашивали шины. Я просто хотел придерживаться своего собственного темпа и следить за шинами, но на данный момент это не позволяет соответствовать лидерам", — приводит слова Ферстаппена издание Mirror.