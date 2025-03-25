Феррари опубликовали официальное заявление по поводу дисквалификации Хэмилтона и Леклера на Гран-при Китая

Команда "Феррари" опубликовала официальное заявление по итогам гонки Гран-при Китая, когда оба пилота коллектива были дисквалифицированы.

"После гонки ФИА провела проверку, по итогам которой выяснилось, что наши обе машины по разным причинам не отвечают регламенту.

Шарль выбрал стратегию одного пит-стопа, у него был очень высокий износ шин, что привело к низкому весу машины. Что касается износа планки у Льюиса, то мы немного ошиблись с расчетами.

Не было намерения получить преимущество. Мы сделаем урок из случившегося и убедимся, что подобное не произойдет. Очевидно, нам не хотелось так завершать уикенд Гран-при Китая ни для себя, ни для болельщиков" – говорится в сообщении.