Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис рассказал о проблемах с тормозами в гонке Гран-при Китая
Неприятная ситуация
Фото: Beyond the Flag
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал проблемы с тормозной системой в гонке Гран-при Китая.
"Это был страшный опыт. Это как мой наихудший ужас, где мне снится, что у меня отказывают тормоза. Я терял драгоценные секунды на последних кругах. Поэтому я немного испугался.
Я бы с удовольствием попытался опередить Оскара и оказывать на него небольшое давление, но не в этот день" – сказал Норрис.
Напомним, что ранее Феррари
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Миколенко: Мы не играем как топ-сборная, но поддержка у нас топовая. Однако есть некоторые "кадры"
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Хэмилтон – о квалификации Гран-при Китая: Честно говоря, я просто ошеломлен
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом