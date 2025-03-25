Норрис рассказал о проблемах с тормозами в гонке Гран-при Китая

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал проблемы с тормозной системой в гонке Гран-при Китая.

"Это был страшный опыт. Это как мой наихудший ужас, где мне снится, что у меня отказывают тормоза. Я терял драгоценные секунды на последних кругах. Поэтому я немного испугался.

Я бы с удовольствием попытался опередить Оскара и оказывать на него небольшое давление, но не в этот день" – сказал Норрис.