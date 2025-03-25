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Норрис рассказал о проблемах с тормозами в гонке Гран-при Китая

Автоспорт
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Неприятная ситуация

Норрис рассказал о проблемах с тормозами в гонке Гран-при Китая

Фото: Beyond the Flag

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал проблемы с тормозной системой в гонке Гран-при Китая.

"Это был страшный опыт. Это как мой наихудший ужас, где мне снится, что у меня отказывают тормоза. Я терял драгоценные секунды на последних кругах. Поэтому я немного испугался.

Я бы с удовольствием попытался опередить Оскара и оказывать на него небольшое давление, но не в этот день" – сказал Норрис.

Напомним, что ранее Феррари опубликовали официальное заявление по поводу дисквалификации Хэмилтона и Леклера на Гран-при Китая.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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