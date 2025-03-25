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Бывший пилот Формулы-1: Макс мысленно уже прощается с Ред Булл

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Новый болид не такой быстрый как в прошлом сезоне

Бывший пилот Формулы-1: Макс мысленно уже прощается с Ред Булл

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказал мнение, что пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен на фоне сложностей на старте сезона задумывается об уходе из австрийской команды.

"Могут ли Пьер Ваше и его команда действительно улучшить машину и навязать борьбу "Макларену"? Могут ли они предложить Максу то, что он хочет? Полагаю, Макс втайне мысленно уже прощается с командой. Что касается проблемы со вторым пилотом, то Макс думает так: "Сейчас это Лиам Лоусон, а потом будет Юки Цунода. Мне просто нужна машина, с которой я мог бы выступать лучше", — приводит слова Дорнбоса GPFans со ссылкой на Café Ziggo Sport.

Напомним, что на Гран-при Китая первым финишировал Оскар Пиастри из "Макларена".

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