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На Гран-при Китая произошло наибольшее количество дисквалификаций с 2004 года

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Но тогда на Гран-при Канады

На Гран-при Китая произошло наибольшее количество дисквалификаций с 2004 года

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Гран-при Китая, который состоялся с 21 по 23 марта на Международном автодроме Шанхая, произошло наибольшее количество дисквалификаций пилотов за последний 21 год.

Решением стюардов были дисквалифицированы оба пилота "Феррари" — монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон — и гонщик "Альпин" француз Пьер Гасли.

В последний раз подобное произошло на Гран-при Канады, который прошёл в 2004 году. Тогда решением стюардов были дисквалифицированы четыре пилота — гонщики "Уильямса" Хуан Пабло Монтойя и Ральф Шумахер, а также гонщики "Тойоты" Оливье Панис и Кристиано да Матта. Причина отстранения была одна — размеры каналов охлаждения передних тормозов их болидов не соответствовали регламенту.

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