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Ферстаппен: У нас есть шанс н6а победу, если остальные сойдут с дистанции
Пилот не очень доволен своим болидом
Фото: Auto Review
27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот австрийского гоночного коллектива "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен ответил, в каком случае у "быков" есть шанс победить в чемпионате.
"Есть ли у нас шансы на победу? Да, если все остальные сойдут с дистанции. Мы — четвёртая сила", — приводит слова Ферстаппена портал AS.
Напомним, в личном зачёте Формулы-1 нидерландский пилот занимает второе место, имея на своём счету 36 очков. В гонке Гран-при Китая, которая состоялась 23 марта на Международном автодроме Шанхая, Ферстаппен финишировал на четвёртой позиции.
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