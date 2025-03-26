Президент Мерседес прокомментировал выступление Рассела на Гран-при Китая

Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал выступление Джорджа Рассела в Гран-при Китая.

"Я никогда не ставлю 10 из 10, потому что считаю, что всегда можно выступить лучше. Мы не увидели идеальную гонку, но с учетом обстоятельств, в которых Джордж оказался в Китае, это 10 из 10.

Он выжал максимум из этой машины, шин, стратегии. Это было блестящее выступление. В последнее время много говорили об уходе Льюиса, самой большой личности, в Ferrari, о Кими как самом молодом гонщике с большим потенциалом, а о Джордже почти ничего не говорилось" – сказал Вольфф.