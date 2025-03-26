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Хэмилтон рассказал о своей цели на ближайшие годы

Автоспорт
Обновлено

Преданность команде

Хэмилтон рассказал о своей цели на ближайшие годы

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, какую цель ставит перед собой на ближайшие сезоны.

"Одна из вещей, которые я хотел бы сделать, это создать Ferrari. Я хотел бы сделать F44.

Базой была бы F40 с ручной коробкой. Над этим я собираюсь работать следующие несколько лет" – сказал Льюис.

Напомним, что с начала нового сезона Хэмилтон участвовал в двух гонках – Гран-при Австралии и Китая. В первом заезде гонщик показал 10-й результат, в то время как во втором был дисквалифицирован за нарушение норм веса боллида.

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Льюис Хэмилтон
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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