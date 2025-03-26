Ферстаппен покинет Ред Булл в случае отсутствия прогресса

Известное издание Auto Motor und Sport поделилось мнением о трудностях, с которыми столкнулась австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл". Как считает обозреватель Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт, в случае отсутствия прогресса "Ред Булл" рискует потерять своего гонщика Макса Ферстаппена.

"В случае отсутствия прогресса "Ред Булл" грозит уход Макса Ферстаппена в "Мерседес". Команда должна прилагать усилия для того, чтобы её звёздный пилот был доволен. С трудом завоёванных четвёртых мест, как было в Китае, для этого недостаточно.

В "Мерседесе" предпочитают не затрагивать тему Ферстаппена. Отвечая на вопрос о кризисе в "Ред Булл" и возможных условиях досрочного расторжения контракта Ферстаппена, руководитель команды сказал: "В настоящий момент этот вопрос не рассматривается". Но если "Ред Булл" действительно разозлит своего гонщика, Вольфу придётся в какой-то момент ответить на этот вопрос. Может ли "Мерседес" позволить себе отказаться от лучшего гонщика в мире?" — говорится в материале издания.