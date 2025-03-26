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В ФИА опасаются доминирования Мерседеса в после вступления в силу нового регламента

Автоспорт

Но пока команда показывает не идеальные результаты

В ФИА опасаются доминирования Мерседеса в после вступления в силу нового регламента

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды Формулы-1 и ФИА предполагают, что "Мерседес" может иметь преимущество над конкурентами в вопросе разработки двигателя на сезон-2026. Об этом пишет Autoracer.

По информации источника, по этой причине команды отвергают поправки к правилам на сезон-2026, предлагаемые "Мерседесом", поскольку опасаются повторения эпохи доминирования команды из Брэкли.

Немецкая команда уже предлагала отказаться от перехода на более узкие шины в 2026 году, однако команды отвергли это предложение.

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