Норрис: Мы с Пиастри конкуренты, и каждый из нас хочет победить

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис прокомментировал свои отношения с партнером по команде Оскаром Пиастри.

"Мы отлично проводим время и получаем удовольствие. Оба знаем, что хотим попытаться превзойти друг друга и показать, кто из нас самый лучший. Это неизбежно. Так что нет смысла пытаться скрывать этот факт.

Мы два конкурента, и каждый из нас хочет победить. Но мы помогаем друг другу. Думаю, благодаря этому мы оба достигли большего прошлого уик-энда" – сказал Лэндо.