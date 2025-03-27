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Норрис: Мы с Пиастри конкуренты, и каждый из нас хочет победить

Автоспорт
Обновлено

Здоровое соперничество

Норрис: Мы с Пиастри конкуренты, и каждый из нас хочет победить

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис прокомментировал свои отношения с партнером по команде Оскаром Пиастри.

"Мы отлично проводим время и получаем удовольствие. Оба знаем, что хотим попытаться превзойти друг друга и показать, кто из нас самый лучший. Это неизбежно. Так что нет смысла пытаться скрывать этот факт.

Мы два конкурента, и каждый из нас хочет победить. Но мы помогаем друг другу. Думаю, благодаря этому мы оба достигли большего прошлого уик-энда" – сказал Лэндо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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